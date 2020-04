Corona im „Armenhaus Europas“

Corona – das Wort ist in Deutschland längst nicht mehr nur die Bezeichnung einer Krankheit. Das Wort ist eins geworden mit Begriffen wie Hygienemaßnahmen, Kontaktsperre, Shutdown, Lockerung, Gesichtsmasken, Abstandsregeln – kurz: Es ist die Beschreibung einer umfassenden, das Leben verändernden Situation. Doch bei aller Einschränkung, die Corona für die Menschen in Deutschland bedeutet, ist es eben auch eine Krankheit, die auf der ganzen Welt Opfer fordert – auch unter den Ärmsten. Seit einiger Zeit kümmert sich die Aktion „Kinder helfen Kindern“ an der Realschule St. Martin um eine dieser Regionen im albanischen Fushe Arrez, also im so genannten „Armenhaus Eurpas“. Von Pater Andreas Watermann , der aus Münster stammt und die Missionsstation in Fushe Arrez leitet, erhielt Hermann-Josef Lewentz, Mitbegründer der Aktion „Kinder helfen Kindern“, folgenden Gruß mit einer Beschreibung der Zustände:

„Liebe Freunde, ganz herzlich möchte ich Euch alle aus Albanien grüßen und Euch ein frohes Osterfest wünschen.

Für mich und wohl auch für Euch wird Ostern diesmal ganz anders sein. Die Corona-Einschränkungen begrenzen uns ja sehr und machen Vieles, wozu uns Ostern normalerweise einlädt, unmöglich. Aber vielleicht ist es ja gerade das: Das Leben der Jünger und Jüngerinnen Jesu ging nach seiner Auferstehung nicht einfach weiter, wie gewohnt. Es war danach ganz anders, ein neues Leben. Es hat ganz neue Impulse bekommen. Ich wünsche Euch einen österlichen Glauben, auch und gerade in der derzeitigen Corona-Krise.

Mir und Sr. Gratias geht es soweit gesundheitlich gut. Bislang gibt es nur drei offizielle Corona-Fälle in einem Dorf nahe Fushe-Arrez, aber wer weiß das schon genau. Getestet wird so gut wie gar nicht. Also die Dunkelziffer liegt sicherlich um ein Vieles höher in Albanien als angegeben. Es gibt eine relativ strikte Ausgangssperre von 13 bis 5 Uhr täglich. Die Menschen sollen nur einzeln zum Einkaufen gehen. Viele halten sich daran, andere nicht. Ich kann gut verstehen, dass Albanien so rigide Maßnahmen getroffen hat, auch vor dem Hintergrund, dass es in den Krankenhäusern so gut wie nichts gibt. Das war aber auch vorher schon so.

Wir beschallen jeden Nachmittag um 17 mit einem großen Verstärker die Stadt mit einem Zehn-Minuten-Gebet, das ich alle zwei bis vier Tage mit einer Gruppe von Jugendlichen vorbereite. Sehr viele Menschen nehmen von ihren Fenstern aus daran teil.

Ansonsten sind wir sehr eingeschränkt. Alle kirchlichen Zusammenkünfte – wie die Katechese oder Gottesdienste – sind momentan gestrichen. Unsere gesamte Arbeit ist beinahe auf Null heruntergefahren, auch die sozialen Projekte wie zum Beispiel die Hausreparaturen. Bislang haben wir täglich einen Gottesdienst gefeiert mit ganz wenigen Teilnehmern, auch am Gründonnerstag und am Karfreitag die Liturgie. Es ist schon sehr anders als bisher.

Br. Christian, der von der Deutschen Kapuzinerprovinz für einen Einsatz in Albanien freigestellt wurde, sollte eigentlich Anfang April nach Albanien kommen. Das ist jetzt erst einmal verschoben – bis wann, weiß keiner. Albanien ist zurzeit dicht.

Euch allen wünsche ich alles Gute. Bleibt gesund!“