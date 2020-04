Der Hof und die Arbeitsbereiche sind für Besucher gesperrt. Wer in den kleinen Laden will, der muss draußen klingeln und wird hineingelassen. Natürlich nur mit Mund- und Nasenschutz, und am Eingang steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit. Am Sortierband für den Spargel arbeiten die Mitarbeiter auf Abstand und mit Mundschutz.