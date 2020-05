Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Rudi Terberl, ehemaliger „Dorfsheriff“ und Verkehrssicherheitsberater, ist seit einigen Jahren im Ruhestand. Doch die Sicherheit der Grundschüler liegt ihm immer noch am Herzen. Und so organisiert er den Lotsendienst. Warum, das erzählt er in der WN-Serie „Zeitgeschenk“.