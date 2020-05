Wie die Polizei Warendorf am Montagabend mitteilte, fuhr die Frau am Nachmittag nicht vorwärts, sondern rückwärts aus ihrem Parkplatz an der Schulstraße und prallte dabei gegen eine Hauswand. Die 82-Jährige wurde durch die Wucht der Kollision schwer verletzt.

Feuerwehrleute zogen sie aus dem demolierten Auto, ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.