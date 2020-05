Albersloh -

Nicole Hattrup ist seit dem 1. Mai offiziell neue Leiterin in der Kita St. Ludgerus. In Zeiten von Corona bedeutet das einen wohl ungewöhnlichen Start in eine neue Aufgabe. So findet eine erste Begrüßung auch nur im kleinen Kreis statt, was von der gelernten Erzieherin gerne genutzt wird, um sich näher vorzustellen.