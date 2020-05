Der Neubau der Kita St. Johannes auf der Teigelkampwiese ist im Bistum Münster etwas Besonderes. Denn neue Kitas in Trägerschaft von katholischen Gemeinden würden derzeit „grundsätzlich“ nicht mehr errichtet, sagte Pfarrer Clemens Lübbers am späten Dienstagnachmittag am Rande der Baustelle.