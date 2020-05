Der Vorstand der FDP in Sendenhorst hat sich entschieden: „Wir werden Markus Hartmann als Bürgermeisterkandidaten nicht nur unterstützen. Wir werden dem Ortsparteitag Anfang Juni auch vorschlagen, ihn zu unserem Bürgermeisterkandidaten zu wählen“, erklärte FDP-Vorsitzender Josef Lammerding .

Vorstand und Fraktion hätten sich die nötige Zeit genommen und beide Kandidaten angehört. Dabei habe sie überzeugt, dass Hartmann in Sendenhorst schon politisch aktiv war und sich auskenne. „Wir kennen ihn als ruhigen und sachlichen Menschen“, so Lammerding. Außerdem gebe es viele Schnittpunkte. „So glauben wir zu wissen, wie er tickt und halten ihn für den geeigneten Kandidaten.“

Den Kandidaten freute es. „Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, mich und meine Themen bei der FDP vorstellen zu können“, so Hartmann. In der Fraktionssitzung, die kurz vor dem jüngsten Stadtentwicklungsausschuss stattgefunden hätte, habe er sich auch zu aktuellen Themen äußern können. Er wolle in seiner Arbeit offen in alle Richtungen schauen. „Ein Bürgermeister sollte versuchen, die besten Ideen umzusetzen“, so Hartmann. Ein Standpunkt, den die FDP teile, meinte Josef Lammerding abschließend.