Sendenhorst -

Von Annette Metz

An der Montessori-Gesamtschule hat sich organisatorisch fast alles verändert. In der Mitgliederversammlung des Schulträgers wurde ein komplett neuer Vorstand gewählt, der in intensiver Arbeit in den folgenden Wochen vieles neu aufstellte. Silke Friedrich ist zur neuen Schulleiterin bestellt worden.