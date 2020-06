Training überwiegend im Sand

Vor gut zwölf Wochen wurde bei den Sendenhorster Volleyballern der Trainingsbetrieb wegen der Covid-19-Pandemie eingestellt. Nun geht es endlich wieder los. „Die aktuelle Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW lässt nach Einschätzungen des Abteilungsvorstandes einen Trainingsbetrieb wieder zu“, heißt es im Bericht der Abteilung. Somit hätten Mannschafts-Videokonferenzen und persönliche Trainingspläne ein Ende, und die Saisonvorbereitung könne beginnen. Komplett zur Normalität könne aber natürlich noch nicht zurückgekehrt werden. „Es wurde ein umfassendes Hygienekonzept mit verschiedenen Richtlinien erstellt. So soll bevorzugt auf der Beachanlage trainiert werden, wenn es das Wetter zulässt“, so der Sportverein. Dort sei mit genügend Luftzirkulation ein risikoarmes und fast normales Training möglich.

„ Es wurde ein umfassendes Hygienekonzept mit verschiedenen Richtlinien erstellt. So soll bevorzugt auf der Beachanlage trainiert werden, wenn es das Wetter zulässt. Es wurde ein umfassendes Hygienekonzept mit verschiedenen Richtlinien erstellt. So soll bevorzugt auf der Beachanlage trainiert werden, wenn es das Wetter zulässt. “ Ankündigung des Abteilungsvorstandes

Findet dennoch eine Einheit in der Westtorhalle statt, müsse diese ohne Netz auskommen, da es nicht hinreichend desinfiziert werden könne und zudem noch nahen Körperkontakt fördere. Des Weiteren sollen die Übungen von den Trainern außerdem möglichst kontaktarm gestaltet werden, sodass sich die Berührungen auf die mit dem Ball reduzierten. Sämtliche genutzten Übungs- und Trainingsmaterialien würden regelmäßig desinfiziert.

Feste Trainingsgruppen

Eine größere Herausforderung stelle die Beschränkung auf feste Trainingsgruppen von zehn Personen für die Volleyballer dar. Deshalb werde individuell entschieden und auf mehrere Trainingseinheiten pro Mannschaft verteilt. Zu guter Letzt würden, wie schon von anderen Orten gewohnt, Anwesenheitslisten und Einverständniserklärungen der Hygienerichtlinien ausgefüllt. „In der Summe ermöglichen diese Maßnahmen einen halbwegs angemessenen Trainingsbetrieb. Dieser dürfte sich auch mit der Zeit weiter verbessern, denn die Richtlinien werden selbstverständlich vom Vorstand dynamisch den aktuellen Entwicklungen angepasst“, schreibt die Abteilung.

Kein Beachcamp in Ahlbeck

Einen Dämpfer für die allgemeine Euphorie durch die Wiederaufnahme der Trainings habe es durch Neuigkeiten bezüglich des Beachcamps gegeben: Der Betreiber des Jugendferienparks Ahlbeck, die Sportjugend des Landessportbund Berlin, habe in der vergangenen Woche die Buchung der Volleyballer storniert. „Trotz der derzeitigen Lockerungen für Tourismus und Reisen haben wir nach Prüfung der Vorgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, dass diese Regelungen – Hygiene- und Abstandsregelungen, Verpflegungsbeschränkungen, keine An- und Abfahrten mit dem Bus – für eine Öffnung unserer Zeltstadt nicht umsetzbar sind“, hieß es laut Abteilung in der Stornierungsmitteilung. Die Zeltstadt, seit mehr als zehn Jahren Ziel der Sendenhorster, werde deshalb überhaupt nicht geöffnet. „Somit fällt das Camp ersatzlos aus. Eine traurige Nachricht, die aber in der aktuellen Situation von allen Beteiligten mit vollstem Verständnis aufgenommen wurde“, erklärt die Abteilung. Eine neue Buchungsanfrage für nächstes Jahr sei aber umgehend von Organisator Raphael Klaes verschickt worden, sodass sich die Kinder auf ein neues Abenteuer freuen könnten.