Fronleichnam ohne Schützenfest in Sendenhorst – kaum vorstellbar. Zahlreichen Sendenhorstern wird in diesem Jahr etwas fehlen, und auch die Martinus-Schützen selbst müssen sich in diesem besonderen Corona-Jahr neu orientieren. Hanna Räckers, Pressebeauftragte der Schützen, hat dem ersten und zweiten Vorsitzenden des Schützenvereins St.