Der mit Abstand beste Tag

Es gehört zur guten Tradition eines jeden Abschlussjahrgangs, dass er es am Ende seiner Schullaufbahn gehörig krachen lässt. Die Motto-Tage sind dafür da, noch einmal alles Kopf stehen zu lassen; man verkleidet sich und treibt Schabernack mit den Lehrern. Die Streiche sind auch so etwas wie ein Dankeschön. Wenn man so möchte, drücken die Schüler ihre Zuneigung aus, weil sie die öffentliche (Schul-) Ordnung für einen Moment ins Wanken bringen, damit sich am Ende wieder alle liebhaben können. Dass eben jene Mottotage haben ausfallen müssen, ist vielleicht sogar der schmerzhafteste Verlust für den Abschlussjahrgang 2020 der Realschule St. Martin.

124 Schülerinnen und Schüler, die weder zusammen albern sein noch die Zeugnisübergabe gemeinsam feiern durften.

Mit Abstand der beste Tag: Schüler erhalten ihre Zeugnisse 1/23 Realschule St. Martin Sendenhorst, Entlassfeier Juni 2020 Foto: Ulrich Schaper

„Ihr erlebt einen völlig anderen Schulabschluss, als ihr euch das vorgestellt und sicher gewünscht habt“, sagte Schulleiter Gerd Wilpert . „Ganze Schülergruppen, die mit Maske vor Mund und Nase durch das Schulgebäude gehen – im letzten Jahr hätte man das noch für einen der Mottotage gehalten.“

Für jede einzelne der vier Abschlussklassen wurde eine separate Abschlusszeremonie abgehalten. Verteilt in der Aula, pro Familie ein Tisch, saßen die Schüler und erlebten eine außergewöhnliche Feierstunde. Die Begleitmusik wurde vorab aufgezeichnet und per Video eingespielt. Das Zeugnis erhielten sie nicht aus den Händen von Schulleiter Wilpert. Sie mussten sich das Abschlusspapier eigens vom Rednerpult nehmen. Nach jeweils anderthalb Stunden musste der Raum geräumt werden. Alle Tische wurden abgeräumt, desinfiziert und neu eingedeckt.

Gerd Wilpert appellierte dennoch: „Bewahrt euch die Erinnerungen an eure Schulzeit hier: an unbeschwerte, normale und vielleicht manchmal witzige Zeiten im Unterricht und an die Menschen, denen ihr hier an der Schule begegnet seid.“

Erst in dieser Woche erhielt die Schule die offizielle Erlaubnis durch das Ministerium, die Feierstunde abzuhalten. „Wir haben uns alle Mühe gegeben, den Schülern einen würdigen Abschluss zu bereiten“, sagte der Schulleiter, der hofft, das eine oder andere Gesicht wieder zu sehen und die eine oder andere Hand nachträglich zu schütteln. „Wenn diese Zeit endlich vorüber ist.“