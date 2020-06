Albersloh/Sendenhorst -

In Albersloh und Sendenhorst gibt es zwei neue „Mobil-Stationen“ für Radler. Dort können sie Luft pumpen, und auch ein bisschen Werkzeug steht für Reparaturen parat. In Albersloh steht die neue Service-Station direkt am Werse-Radweg am Autohaus Breul. In Sendenhorst hat sie ihren Platz an der „Fahrradgarage“ am Lambertiplatz gefunden.