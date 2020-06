Die vier Mitarbeiter der Firma Tönnies, die in Sendenhorst wohnen, sind getestet worden und nicht an Covid-19 erkrankt. Bis zum 3. Juli müssen sie mit ihren Familien in häuslicher Quarantäne bleiben. Das teilte Bürgermeister Berthold Streffing am Donnerstagabend in der Sitzung des Rates der Stadt mit.