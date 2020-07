Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Die Landesstraße 520 ist seit Beginn der Sommerferien gesperrt. Doch gearbeitet wird bislang nur an wenigen Stellen. Auch an Hofausfahrten stehen Schilder, die das Einbiegen in die Straße im Prinzip verbieten. Das sorgt für einige Verwirrung. Anlieger kritisieren eine mangelnde Information.