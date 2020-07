Nein, das ist an diesem Standort keine gute Idee, finden Werner Strotmeier und Dr. Ansgar Klemann. Eine Bürger-Halle auf dem ehemaligen Wallmeyer-Gelände am Westtor in unmittelbarer Nähe des St.-Josef-Stifts sei nicht gut für das Krankenhaus, das Reha-Zentrum und das St.-Elisabeth-Stift nebst Tagespflege.