Sendenhorst/Albersloh -

Von Josef Thesing

Die beiden Bürgermeisterkandidaten Katrin Reuscher und Markus Hartmann wollen Jugendliche künftig mehr am politischen Meinungsbildungsprozess beteiligen, und das fortlaufend und nicht nur alle paar Jahre in einer Jugendkonferenz. Auch sonst rücken sie die Anliegen junger Menschen mehr in den Blick, machen sie im Redaktionsgespräch deutlich.