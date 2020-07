In einem wird wohl niemand der Bürgermeisterkandidatin Katrin Reuscher widersprechen wollen: In diesem Sommer ist vieles anders. Das gilt natürlich auch für den Kommunalwahlkampf, der ebenfalls wegen der Corona-Krise unter besonderen Vorzeichen steht. „Niemand hat bislang wohl in erster Linie an Wahlkampf gedacht“, sagt sie im Garten des Hauses Siekmann.