Die projektierte Feierhalle am Mergelberg sorgt für viel Resonanz in der Stadt, und die Politik, die bislang offiziell nicht beteiligt worden war, hat viele Fragen an die Stadtverwaltung. Diese hatte, wie berichtet, das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Fest steht inzwischen, dass das Bauvorhaben in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 18.