Auch die SPD-Fraktion meldet sich nun in Sachen Feierhalle am Mergelberg öffentlich zu Wort. „Wir sind extrem unzufrieden mit der Beteiligung der Fraktionen im Rat der Stadt in Bezug auf die so genannte Feierhalle am Mergelberg“, erklärt die SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Seitz-Dahlkamp schriftlich.