Sendenhorst -

Von Josef Thesing

Luise Dreyer ist anders als viele ihre Altersgenossinnen. Die 22-Jährige will sich in der zeitaufwändigen und zuweilen nicht konfliktfreien Kommunalpolitik engagieren und für die CDU in den Rat der Stadt einziehen. Dabei will sie vor allem Ansprechpartnerin für junge Menschen sein.