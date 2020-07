Richtig gut in Form

Albersloh/Sendenhorst -

Von jot/pm

Der Tischler Paul Sommerfeld hat ein schönes und aufwändiges Gesellstück gebaut. Damit gewann er beim Innungswettbewerb „Die gute Form“ einen ersten Preis. Seine dreijährige Ausbildung hat der frisch gebackene Geselle in der Tischlerei Anton Mössing in Sendenhorst gemacht. Jetzt will er studieren.