Sendenhorst -

Von Annette Metz

Am vergangenen Samstag begann der Abriss der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum Südpol“ an der Südstraße mit seiner Kegelbahn und dem angrenzenden, am Westgraben Ende 1967 gebauten Wohnhaus. Damit endet ein weiteres Kneipen-Kapitel in der Stadt Sendenhorst endgültig.