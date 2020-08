Irgendwann kommen die Ortsumgehungen für die beiden Ortsteile – vielleicht. So oder so: Sicher ist, dass noch einige Jahre ins Land gehen werden, bis sie befahren werden können. Dass auch bis dahin in den beiden Ortskernen etwas passieren kann oder sogar muss, das ist bei den beiden Bürgermeisterkandidaten Katrin Reuscher und Markus Hartmann unbestritten.