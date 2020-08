Sendenhorst -

Seit 34 Jahren sorgen in Sendenhorst Verkehrshelfer dafür, dass Schüler und Kindergartenkinder sicher zur Schule und in die Kitas kommen. Auch in diesem Jahr luden KvG-Schulleiterin Christel Hille und Lotsendienstkoordinator Rudi Terberl die Aktiven des Dienstes zu einem Dankeschönfrühstück ins Haus Siekmann an.