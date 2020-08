Ist ein Konzert in Corona-Zeiten möglich? Die Stadt- und Feuerwehrkapelle beantwortet diese Frage mit einem „Ja!“. Für den 4. September planen die Musiker ein Open-Air-Konzert unter geeigneten Hygienemaßnahmen auf dem Lambertiplatz.

Bis zu 40 Veranstaltungen begleiten die Sendenhorster Musiker gewöhnlich in einem Jahr, doch in diesem Jahr wurden nahezu alle Events abgesagt. Auch das Show-Konzert der Big Band der Bundeswehr musste verschoben werden. Seit Wochen wird hinter den Kulissen gearbeitet, um eine Alternative bieten zu können, teilt die Leitung der Kapelle mit. Mit der Unterstützung von Sponsoren und Partnern wurde an einem Konzept gefeilt, das unter Beachtung der Schutzvorkehrungen eine solche Veranstaltung ermögliche. Nun steht fest: Das geplante „Kreis·Konzert“ darf stattfinden.

Als Veranstaltungsort dient der Lambertiplatz, auf dem kreisförmige Bereiche mit ausreichend Abstand zueinander markiert werden. Zuschauer dürfen sich in diesen Besucherkreisen ohne Mund-Nasen-Schutz aufhalten. Außerhalb der Kreise ist dieser aufzusetzen. Um das Konzert besser planen zu können, wird es nur Karten im Vorverkauf geben. Der Erwerb von Eintrittskarten an einer Abendkasse ist aufgrund der Schutzmaßnahmen nicht möglich. Eine Eintrittskarte ist für bis zu fünf Personen gültig. Diese fünf Personen sollten jedoch ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen, denn die Zuschauerkreise sind unbestuhlt. Campingstühle, Picknickdecken und Luftmatratzen sind gerne gesehen, teilen die Musiker mit.

Musikalisch werden die Vereinsmitglieder vor eine neue Herausforderung gestellt: Geprobt wird aktuell im Freien. Vom Winde verwehte Notenblätter stellen dabei noch das geringste Problem dar – dennoch ist Dirigent Kevin Linnemann sich sicher, ein musikalisch abwechslungsreiches und dem Anlass entsprechendes Konzertprogramm auf die Beine stellen zu können.

Die Eintrittskarten sind im Fachhandel für Dekoration und schöne Dinge „lebensecht“ erhältlich. „Schnell sein lohnt sich, die Anzahl ist deutlich limitiert“, erklären die Organisatoren.