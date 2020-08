Kleine, aber feine Willkommensfeier

„Wir haben alles gegeben, um zumindest ein Mini-Mini-Mini-Programm auf die Beine zu stellen“, begrüßte Annette Stüer die i-Männchen und deren Eltern, die zur Einschulung in die Ludgerus-Schule gekommen waren. „Wir haben dabei auf Qualität statt Quantität gesetzt – überzeugen Sie sich selbst“, meinte die Schulleiterin anlässlich der kleinen Begrüßungsfeier, die aus gegebenem Anlass diesmal ganz anders ausfallen sollte.

Mit Tonni, Schultüte und bunter Maske hatten die Erstklässler mit jeweils zwei Personen in der Wersehalle auf Abstand Platz genommen. „Ich hoffe, ihr habt die Auswahl der Begleitpersonen gut getroffen“, merkte Annette Stüer mit einem Augenzwinkern an und meinte mit Blick auf das folgende Begrüßungsprogramm: „Auch wenn es nicht so umfangreich ist, es steckt ganz viel Liebe, Herzblut und Engagement darin.“ Man habe die Vorführungen sogar gefilmt. „Wir konnten ja nicht sicher sein, ob wir die Aufführungen bringen können – so hätten wir wenigstens einen Film gehabt“, erklärte die Rektorin erleichtert. Die Klasse 4b präsentierte neben einem Gedicht ein Stück, das einen ersten Überblick über den Schulalltag verschaffen sollte. Genau wie der „Tinto-Rap“ den die Klassen 2a und 2b mit ihren Lehrerinnen eingeübt hatten. Die Vorführungen, die trotz des vor den Ferien stark eingeschränkten Schulbetriebs hatten eingeübt werden können, wurden mit viel Applaus der Erstklässler und deren Eltern honoriert.

Von insgesamt 39 i-Männchen werden 19 in der Klasse 1a von Alexandra Thelen als Klassenlehrerin unterrichtet und 20 in der Klasse 1b von Catrin Nasthoff-Horstmann. „Dabei besteht ein deutlicher Jungenüberhang“, wusste die Schulleiterin zu berichten, die den ABC-Schützen erklärte, dass sie nun einen neuen „Job“ hätten. „Und auch Sie, liebe Eltern, haben jetzt einen neuen Job, der sie mindestens zehn Jahre begleiten wird“, versprach Annette Stüer und riet zu: „Konsequenz, Gelassenheit und Zuversicht.“ Eine Mischung mit der der Schulalltag gut zu meistern sei. Schulalltag solle „Freude am Lernen, Freunde finden und Spaß haben“ bedeuten. Und mit Blick auf die Maskenpflicht räumte Annette Stüer ein: „Die Kinder haben sich bisher super verhalten.“ Und sie sei zuversichtlich, dass man die erforderlichen Maßnahmen auch so lange, wie es nun mal nötig sei, gemeinsamen meistern werde. Zudem warb die Schulleiterin dafür, sich als Schülerlotse zu engagieren: „Es fehlen ein paar Leute, und es wäre schön wenn sich Eltern, Großeltern oder andere Personen als Schülerlotsen engagieren würden.“

Während die Kinder mit ihren Lehrerinnen die Klassenräume inspizierten, versammelten sich die Eltern mit Maske und Abstand auf dem „Gummi“. Statt Kaffee und Gebäck, wurde aus Hygienegründen in diesem Jahr Mineralwasser in Flaschen gereicht. „Bei dem Wetter eine gute Alternative“, befand eine Mutter, die sich schon auf den neuen Elternjob freut.