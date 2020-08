Alles ist anders in diesem Corona-Jahr – auch die Einschulung der i-Dötzchen an der Kardinal-von-Galen-Schule spielte sich dieses Mal in veränderten Abläufen ab – verändert, aber nicht weniger herzlich. Jede Klasse durchlief die Einschulung für sich. Es wurden dafür in Kurzform und zeitlich getrennt ein ökumenischer Wortgottesdienst in der St.-Martin-Kirche abgehalten. Im Anschluss fanden sich die Jungen und Mädchen der vier Klassen jeweils im halbstündigen Rhythmus auf dem Schulhof ein.

Begleitet werden durften sie dabei von jeweils zwei Personen. Auf dem Schulhof war die räumliche Trennung durch bunte Hula-Hoop-Reifen markiert – jede Familie versammelte sich an einem Reifen. „So können wir die gebotenen Mindestabstände garantieren“, erklärte Schulleiterin Christel Hille, die die Kinder und ihre Eltern auf dem Schulhof willkommen hieß und ihnen dort auch die notwendigen Corona-bedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen erklärte.

Jede Klasse wurde danach mit einer Vorführung der nun in die zweite Klasse versetzten Vorgänger begrüßt. Die Klasse 2a hatte für ihre Nachfolger beispielsweise einen fröhlichen Tüchertanz einstudiert. Die 2b begrüßte die 1b mit einer getrommelten Darbietung. Die 2c hatte für die Erstklässler einen Geheimsprachen-Tinto-Rap einstudiert und die Klasse 2m hatte ein Buchstabengedicht vorbereitet.

Die Schulanfänger wurden dann von ihren Klassenlehrerinnen (1a: Katharina Braun, 1b Jutta Fischer, 1c Elisabeth Steinbrede und 1m Annette Hoffmeister) für eine erste Stunde in Empfang genommen, ehe diese sie wieder zu ihren Eltern zurückbrachten.

So wurde dieser erste Schultag für die kleinen i-Männchen und i-Mädchen doch irgendwie auch etwas besonderes. Und das wohl spätestens dann, wenn sie nach der Schule die Geheimnisse ihrer großen Schultüten lüften und die Glückwünsche zur Einschulung von Oma und Opa, Onkel und Tante entgegennehmen durften.