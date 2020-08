Bereits am Sonntag, 30. August, eröffnet Miriam Kaduk , Kantorin in Drensteinfurt, die Konzertreihe im Orgelherbst 2020 mit einem äußerst interessanten Programm, das dem diesjährigen Jubilar Ludwig van Beethoven gewidmet ist. So sind unter anderem die berühmten Kompositionen „Die Himmel rühmen“, „Für Elise“ und aus der berühmten 5. Symphonie in Bearbeitungen für Orgel zu hören.

Fortgesetzt wird der Reigen am Sonntag, 13. September, mit Thiemo Janssen, Organist an der berühmten Arp Schnitger-Orgel in Norden. Weiter wird Stefan Madrzak aus Soest am Sonntag, 27. September, unter anderem mit der monumentalen 5. Orgel-Symphonie von Louis Vierne zu hören sein. Das Abschlusskonzert bestreiten der Sendenhorster Kirchenmusiker Winfried Lichtscheidel und Jana Schlautmann (Oboe) am Sonntag, 25. Oktober. Neben der 6. Orgelsymphonie von Louis Vierne wird Musik für Oboe und Orgel erklingen.

Die Konzerte finden jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin statt. Die Eintritte sind frei. Der Förderverein „Freunde der Kirchenmusik an St. Martin“ wird sich über eine angemessene Gabe am Ausgang zur Finanzierung der Konzertreihe freuen.

Eine Anmeldung zu den Konzerten ist nicht notwendig. Es gelten die Hygienemaßnahmen der Pfarrgemeinde St. Martinus und Ludgerus.