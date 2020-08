In Corona-Zeiten besonders gefragt

Die Corona-Pandemie ist ein Kampf gegen einen unsichtbaren Feind. Der Rat derjenigen, die sich damit gut auskennen, ist mehr gefragt denn je: Das Team der Hygienefachkräfte des St.-Josef-Stifts ist seit Monaten im Dauereinsatz. Vor allem in der Startphase der Pandemie gab es unzählige Anrufe und Fragen von besorgten Mitarbeitern, zahllose Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts , Erlasse und Verordnungen forderten volle Präsenz von Markus Geilen , Sarah Loermann und Marcel Jörke, die in Hygienefragen nicht nur für das St.-Josef-Stift und Reha-Zentrum zuständig sind, sondern auch für die vier Altenhilfeeinrichtungen der Stiftung.

„Das Telefon stand in der Startphase nicht still“, erinnert sich Markus Geilen, Leiter des Hygieneteams. Telefonieren, gleichzeitig neue Richtlinien sichten, im Krisenstab, in der „Montagsrunde“ des Geschäftsführers und vielen anderen Besprechungsrunden informieren, neue Aufgaben aufnehmen und Lösungen finden – es war ein sich immer schneller drehendes Karussell, angetrieben durch immer neue Infektionszahlen und die Befürchtung einer bundesweiten und regionalen Eskalation der Lage.

Das Ziel, die Infektionskurve abzuflachen, wurde erreicht. Aber gerade in der Anfangszeit gab es große Unsicherheiten und Informationsbedarf bei den Mitarbeitern. Es bestanden verständliche Sorgen, sich selbst oder aber Patienten, Bewohner und die eigene Familie anzustecken. Das Hygieneteam stand vor der Aufgabe, aus dem Überangebot von Informationen, die wesentlichen Fakten herauszufiltern und innerhalb der offiziellen Richtlinien einen gangbaren Weg für die Einrichtungen der Stiftung aufzuzeigen.

Dazu gehörte neben der internen Abstimmung immer auch die enge Rückkopplung mit den Behörden des Kreises Warendorf, mit dem Krankenhaushygieniker und mit dem externen Labor, das in kürzester Zeit Corona-Testergebnisse lieferte. Vor allem zu Beginn bestand ein hoher Aufwand darin, bei Verdachtsfällen akribisch Listen mit Namen der engen Kontaktpersonen zu erstellen, heißt es in einem Bericht des Stifts.

„Alle Prozesse mussten wir erstmal durchlaufen und einüben“, so Sarah Loermann. Sämtliche Bereiche des Krankenhauses und der Altenhilfe waren involviert, mussten ihre Prozesse und ihre räumlich-organisatorischen Abläufe verändern. Das Hygieneteam war in viele Detailfragen einbezogen, beispielsweise bei der Einrichtung der Isolierstation B1, bei der Ausstattung der Kontakt- und Empfangspunkte mit Plexiglasschutz, beim großen Projekt Stoffmasken für Mitarbeiter, beim Corona-Screening für neue Patienten oder bei der Umsetzung der Besucherregelung.

Großen Respekt hatte das Hygieneteam vor der Aufgabe, Bewohner und Mitarbeiter in den Altenheimen zu schützen. „Das war eine Mammutaufgabe, zumal es in der Altenpflege deutlich mehr Vorgaben von den Behörden gab als im Klinikbereich“, so Markus Geilen. Zudem ging es um den Schutz eines besonders gefährdeten Personenkreises. „Anders als ein Krankenhaus kann man ein Altenheim nicht einfach herunterfahren.“

In dieser Zeit hat sich die Arbeit des Hygieneteams stark verändert, Routineaufgaben traten in den Hintergrund. So standen mehr Ressourcen zur Verfügung für Schulungen und für die Beratung bei der Bestellung von Schutzmaterialien und deren Begutachtung.

Das Fazit für das Krisenmanagement der ersten Corona-Welle fällt positiv aus: „Es ist auf alle Beteiligten Verlass, und es gibt einen großen Rückhalt im Krisenstab und von der Geschäftsführung. Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Bereichen funktionierte sehr gut“, resümiert Sarah Loermann. Viele beschlossene Maßnahmen seien sehr schnell in Lösungen umgesetzt worden. Markus Geilen: „Das Bewusstsein für Hygienefragen und Desinfektion ist durch die Corona-Krise deutlich größer geworden als es vorher schon war.“