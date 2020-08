Gute Vorzeichen für ein langes Glück

Wenn sich zwei Menschen füreinander entscheiden, während sie etwas feiern, das ein Leben lang Heimat sein soll, dann kann das ja nur ein gutes Vorzeichen sein. So jedenfalls war es für Lieselotte und Josef Austermann . Denn gefunkt hat es zwischen den beiden, als das neu gebaute Elternhaus von Lieselotte Stahl 1957 in Münster-Angelmodde eingeweiht wurde. Dort war auch Josef Austermann Gast. Er hatte als Maurer beim Bau des Hauses mitgeholfen.

Für beide war es damals Liebe auf den ersten Blick, erinnern sie sich 63 Jahre später. Und so läuteten am 19. August 1960 die Hochzeitsglocken der Bernhardkirche in Angelmodde für das Paar. 1962 und 1968 kamen ihre beiden Töchter zur Welt. Inzwischen gehören auch drei Enkel und fünf Urenkel zur Familie. Die beiden jüngsten Jungen, Zwillinge, kamen erst im Juni zur Welt. „Die Kinder sind das Schönste“, strahlt Josef Austermann.

Vor gut 20 Jahren haben sich Lieselotte und Josef Austermann entschieden, in Albersloh an der Werseaue zu bauen. „Wir haben acht Jahre auf den Bauplatz gewartet“, erinnert sich Lieselotte, und Josef ergänzt: „Damals musste für dieses Baugebiet vieles wegen des Überschwemmungsgebietes erst geregelt werden.“

Viel Aufmerksamkeit widmet das Diamant-Paar seinem Garten. Stolz berichtet Lieselotte Austermann von selbst gezogenen Rosenstöcken oder Pflanzen, die sie von Reisen mit in die Heimat gebracht haben.

Früher sind Austermanns gerne gereist, das Emsland oder Garmisch waren beliebte Ziele. Sie sind gerne Rad gefahren und gewandert. Das geht für die beiden, die inzwischen 85 und 84 Lenze zählen, nicht mehr. Leider habe sich auch der Frauenchor aufgelöst, den Lieselotte Austermann gerne unterstützt hat. Josef Austermanns Aufmerksamkeit gilt noch immer der Männersodalität, dem Heimatverein und den Schützen.

Heute soll der Ehrentag gebührend gefeiert werden – soweit es Corona zulässt. „Es sollen ja alle gesund bleiben“, merkt Josef Austermann an. Doch nach einem Gottesdienst wollen sie mit Familie und Freunden aus dem Sparclub bei Geschermann einkehren und das eine oder andere Gläschen auf den Ehrentag erheben.