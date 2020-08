Stadtkern ohne schnelles Netz

Der Glasfaserausbau im Stadtgebiet kommt – aber nicht im Stadtkern. So lautet das Ergebnis der sogenannten Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser, die am Samstag, 8. August, zu Ende gegangen war. „Die 40-Prozent-Hürde konnte in Sendenhorst, anders als in Albersloh, nicht genommen werden, so dass der Glasfaserausbau sich zwar über das gesamte Stadtgebiet, nicht aber über den Innenstadtkern innerhalb der Promenaden erstreckt“, heißt es im Bericht der Stadtverwaltung.

„Dass Sendenhorst die Chance des Glasfaserausbaus nutzen konnte, ist ein gutes Ergebnis. Einziger Wermutstropfen ist, dass die Innenstadt ausgespart bleibt. Ich bedanke mich dennoch für die zahlreiche Unterstützung, nicht nur aus den Reihen der Politik, sondern auch von Seiten engagierter Einzelpersonen, die für den Glasfaserausbau geworben haben“, bewertet Bürgermeister Berthold Streffing die jetzt getroffenen Entscheidungen.

Baubeginn noch in diesem Jahr

Die Erschließung des Innenstadtkerns mit einem Glasfasernetz sei zwar zurzeit nicht wirtschaftlich darstellbar, könne aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder erneut angegangen werden, stellt René Fuchs, Projektleiter der „Deutschen Glasfaser“, laut Bericht der Stadtverwaltung in Aussicht.

Noch in diesem Jahr werde mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Der Servicepunkt der „Deutschen Glasfaser“ am Kühl wird dann das Baubüro, in dem sich die Bürger während der gesamten Bauphase informieren könnten. Darüber hinaus werde die „Deutsche Glasfaser“, die das Netz baut, einen sogenannten Bauinfoabend veranstalten, an dem die genauen Abläufe während der Bauphase erklärt werden.

Alle Bürger, die den Antrag auf ihren eigenen Glasfaseranschluss noch nicht gestellt haben, könnten diesen jetzt noch zu den vergünstigten Konditionen der Nachfragebündelung einreichen, heißt es seitens des Unternehmemens.

Öffnungszeiten des Servicebüros

Das Servicebüro der „Deutschen Glasfaser“ ist vom 25. bis zum 29. August von montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 15 geöffnet. Die Beratung und Information durch die Servicemitarbeiter erfolgt unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen gemäß der Corona-Schutz-Verordnung, schreibt die Stadt.