Handlungskonzept statt Programm

Viele Parteien haben überall in der Städten und Gemeinden in den vergangenen Wochen ihre Wahlprogramme vorgestellt. Nicht so die „Bürger für aktive Kommunalpolitik“ (BfA). „Unser Programm und unsere Ziele haben wir bereits im vergangenen Jahr als Handlungskonzept und Auftrag für unser künftiges politisches Engagement überarbeitet“, erklärt Vorsitzender Michael Thale . Kurz vor den Wahlen vorgestellte Wahlprogramme seien in den meisten Fällen eine Ansammlung von mehr oder weniger erfüllbaren Versprechen, mit denen die Wähler zur Stimmabgabe für eine bestimmte Partei „geködert“ werden sollten, heißt es im Bericht der BfA.

„Wir setzen den Wahlprogrammen der anderen Parteien unser Handlungskonzept entgegen“, erklärt Ratsfrau Martina Rust, „das sich in den 26 Jahren unserer politischen Arbeit in Sendenhorst und Albersloh immer weiter entwickelt hat“. Da die BfA nicht nur in Zeiten vor einer Wahl mit den Menschen im intensiven Gespräch seien, wollten sich die Mitglieder der freien und unabhängigen Wählergemeinschaft „lieber an ihren Taten als ihren Versprechungen messen“ lassen.

„Überall sind und waren Mitglieder der BfA dabei, wenn es darum ging oder geht, unsere Stadt lebenswerter zu gestalten“, meint BfA-Fraktionsvorsitzender Hans Ulrich Menke . Ob es die „Befreiung des Albersloher Ortskerns vom unerträglichen Lkw-Durchgangsverkehr“ gewesen sei, eine WLE-Reaktivierung mit Wasserstoffloks oder die Anlage von sicheren Fuß- und Radwegen zu den Haltepunkten: „Ohne das ständige Nachbohren der BfA – hartnäckig und sachorientiert - hätte es hier Weiterentwicklungen nicht gegeben“, meint Menke.

Transparente Beteiligung der Bürger

Nicht anders sehe es mit der Entwicklung des Baugebietes am Kohkamp oder gerade in jüngster Zeit bei den Fehlentwicklungen rund um die Feierhalle am Mergelberg aus. „Immer wieder haben wir uns für eine transparente Beteiligung der Bürger bei den Entscheidungsfindungen eingesetzt“, erklärt Wahlkreiskandidatin Ulrike Wemhoff. „Das werden wir auch in Zukunft tun.“

Transparenz und zukunftsorientierte Planung hätten die BfA auch bei der Gestaltung der vielfältigen Kita- und Schullandschaft gezeigt. „Die BfA haben maßgeblich daran mitgewirkt, die Eltern bei der Umsetzung des Spielplatzkonzepts vor Ort mitzunehmen“, betont Sigrid Menke – und weist auch auf das Abitur an der Montessori-Gesamtschule hin.

Gemütliche Plätze für friedliches Zusammenleben

„Wir schaffen Gemeinsamkeit“, hebt Stadtentwicklungsausschuss-Mitglied Olaf Schmidt hervor. Bei der Gestaltung des Albersloher Ortskerns und der Sendenhorster Innenstadt „setzen wir auf weitere Verkehrsberuhigung, auf gemütliche Plätze als Treffpunkte für das friedliche Zusammenleben, auf den Erhalt und die Sanierung historischer Bauwerke sowie die Unterstützung alteingesessener Geschäfte, aber auch gleichzeitig auf die Ansiedlung neuer Start-up-Initiativen“.

„Dabei vergessen wir den Klimaschutz in und um unsere Stadt nicht“, meint Dirk Köhler. „Neben anderen Initiativen hat gerade unser Einsatz dazu beigetragen, dass in Sendenhorst der Klimanotstand ausgerufen wurde.“ Dazu zählten die Wasserstofftechnik, erneuerbare Energien und die Anpflanzung von Bäumen. „Wir vernichten keine Naturräume, wir entwickeln sie“, erklärt Thomas Glatzel, der zudem auf die BfA-Initiative „Sicherer Hafen“ hinweist.

Für die Zeit bis zur Wahl freuten sich die BfA auf viele kritische Gespräche, sagt Hans Ulrich Menke.