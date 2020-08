Gelebte Heimatliebe

Am Tag des 74. Landesgeburtstages am Sonntag hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 13 Persönlichkeiten für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Übergabe der Landesorden fand in der „Flora“ in Köln und dort im Palais im Park, statt. Unter den Ausgezeichneten war auch der Sendenhorster Hans-Günther Fascies.

Mit dem Landesverdienstorden ehrt die Landesregierung traditionell gesellschaftlich besonders engagierte Bürger für ihre herausragenden Verdienste am Gemeinwohl und am Land Nordrhein-Westfalen, erklärte der Ministerpräsident.

In seiner Laudation für Hans-Günther Fascies stellte Armin Laschet das Engagement des Sendenhorsters für die Heimat in den Mittelpunkt. „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“, sang ein großer Künstler aus dem Ruhrgebiet, Herbert Grönemeyer , erklärte der Ministerpräsident. „So schön diese Zeile auch klingt, Hans-Günther Fascies würde widersprechen – nicht, was die Gefühle angeht, die schon das Wort ,Heimat’ in uns auslösen. Doch anders als für den Bochum-Fan Grönemeyer hat Heimat für Hans-Günther Fascies einen festen Platz: da, wo man geboren und aufgewachsen ist, da, wo man gerne lebt. Und im Herzen selbstverständlich“, sagte Laschet.

Der Verdienstorden des Landes Der Verdienstorden des Landes ist eine der höchsten Auszeichnungen und wurde 1986 aus Anlass des 40. Geburtstages des Landes Nordrhein-Westfalen von Johannes Rau gestiftet. Als Anerkennung ihrer außerordentlichen Verdienste für die Allgemeinheit wird er an besondere Persönlichkeiten verliehen. Derzeit gibt es 688 lebende Bürger, die den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen tragen. Die Zahl der Landesorden ist auf 2500 lebende Personen begrenzt. Insgesamt wurden bislang 1653 Personen mit dem Orden ausgezeichnet. ...

Fascies sei das, was man einen „Wandervogel“ nennen dürfe. Denn viele Jahrzehnte lang habe er seine unmittelbare Heimat und die Umgebung erwandert. Er kenne sie wie seine Westentasche.

In den 1970-er Jahren wurde Fascies Vorsitzender des Heimatvereins Sendenhorst. Mehr als 30 Jahre lang habe er das Stadt- und Heimatarchiv betreut und eine sehenswerte Dokumentation aufgebaut. Auch im Kreisheimatverein Beckum-Warendorf sei Fascies aktiv. Seit den 1990-er Jahren gehöre er dem Förderverein der NRW- Stiftung „Natur-Heimat-Kultur“ an und wurde zum Regionalbotschafter für die Städte Münster und Hamm sowie für die Kreise Warendorf, Steinfurt und Coesfeld ernannt. Fast nebenbei habe Fascies das Archiv des Kreissportbundes Warendorf aufgebaut. „Bei so vielen Ehrenämtern fällt es schon fast schwer, den Überblick zu behalten. Ihm nicht“, meinte Laschet.

Der „Westfälische-Friede-Weg“

Ein Höhepunkt des Lebenswerkes von Hans-Günther Fascies sei der „Westfälische-Friede-Weg“. Ein weißes „X 1648“ kennzeichne den 73 Kilometer langen Weg zwischen Osnabrück und Münster, den Städten des Westfälischen Friedens. Auf dieser historischen Route wurden die Botschaften zwischen den Kriegsparteien hin und her transportiert, „die sich 1648 nach einem bis dahin beispiellos grausamen, 30 Jahre lang tobenden Krieg endlich auf den Westfälischen Frieden verständigten“, erklärte Laschet. Hans-Günther Fascies habe maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass dieser Wanderweg realisiert wurde.

Dazu habe er in Staatsarchiven recherchiert, Gespräche mit heimatkundlich oder historisch bewanderten Menschen geführt und weitere Heimatvereine sowie den Niedersächsischen Heimatbund an seinen Nachforschungen beteiligt.

Eichen als Symbol und Mahnung

„Mehr als 500 Eichen als Symbol und zugleich als Mahnung für den Frieden säumen inzwischen die beliebte Wanderstrecke. Neben der wunderschönen Landschaft können mittlerweile auch zwei Stelen am Wegesrand bewundert werden, die einen damaligen Friedensreiter und zwei Friedens-vermittler darstellen. Veranlasst und gestiftet hat die Stelen – wie könnte es anders sein? – Hans-Günther Fascies“, lobte der Ministerpräsident.

Viele Kilometer Wanderwege

Laschet erwähnte ebenso den mehr als 3600 Kilometer lange „Jahn-Wanderweg“, der an die Wirkungsstätten des Turnvaters Friedrich-Ludwig Jahn erinnere. Die Strecke verbinde die ehemaligen Turnkreise aus dem Jahre 1896 und führe quer durch Deutschland: von der Berliner Hasenheide über Etappen in Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen, den Teutoburger Wald und den „Westfälischen Friedensweg“ in Richtung Münster bis nach Freiburg, bevor er nach Merseburg und der Lutherstadt Wittenberg in Berlin ende. Auch die Idee für diesen Wanderweg, der im 30. Jahr der Deutschen Einheit noch an symbolischer Bedeutung gewonnen habe, stamme „vom Heimatforscher aus Sendenhorst“.

Ganz besondere Auszeichnung

„Lieber Herr Fascies, im Laufe von über 70 Jahren des Einsatzes für Ihre – für unsere – Heimat sind Sie vielfach ausgezeichnet worden. Heute kommt eine ganz besondere Ehrung hinzu: der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen“, sagte der Ministerpräsident, bevor er die Auszeichnung an Hans-Günther Fascies übergab.