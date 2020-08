Sendenhorst -

Von Annette Metz

Zu einem letzten Redaktionsgespräch vor der Kommunalwahl trafen sich die beiden Sendenhorster Bürgermeisterkandidaten, die unabhängige, von der SPD unterstützte Kandidatin Katrin Reuscher und der von CDU und FDP ins Rennen geschickte Markus Hartmann, in den Redaktionsräumen der Westfälischen Nachrichten. Das Thema, das an diesem Morgen im Mittelpunkt stand, wird in den kommenden Jahren einen zentralen Stellenwert in der Entwicklung der Stadt Sendenhorst einnehmen: Mobilität.