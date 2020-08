Bürgermeister Berthold Streffing ist seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt. Deshalb überreichte ihm seine Allgemeine Vertreterin Bettina Küch-Wallmeyer in einer kleinen Feierstunde eine Ehrenurkunde „verbunden mit einem herzlichen Dank für 40 Jahre Pflichterfüllung im öffentlichen Dienst“, heißt es im Bericht der Stadt Sendenhorst.

Start er Verwaltungslaufbahn in Everswinkel

Streffing hatte in der Gemeinde Everswinkel seine Verwaltungslaufbahn am 1. August 1980 begonnen. Im April 1986 wechselte er zur Stadt Sendenhorst. Dort begann seine Dienstzeit in der Kämmerei. Streffing studierte nebenberuflich an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Seine berufliche Laufbahn ging über die Dienstbereichsleitung Soziales, Schule, Sport und Kultur zum Kämmerer und zur Dienstbereichsleitung Finanzen, bis er erstmals im September 2004 zum Bürgermeister gewählt wurde.

Sabrina Elkmann schickte im Namen des Personalrats „einen fröhlichen Dankesgruß in Form von Luftballons“, schreibt die Stadt. Wie berichtet ist Streffing nach der Kommunalwahl am 13. September nicht mehr in Diensten der Stadt.

Zwei Kolleginnen seit 25 Jahren bei der Stadt

Doch auch der Bürgermeister konnte gratulieren. Er bedankte sich bei zwei Kolleginnen für deren 25-jährigen Dienst in der Verwaltung. Martina Bäcker hat ihren Dienst am 1. Juni 1995 begonnen und ist seit vielen Jahren in den Bereichen Familie, Kultur und Weiterbildung tätig. Annette Diekmann – ebenfalls seit 25 Jahren bei der Stadt – ist im Abwasserwerk für den Bereich der Gebührenerhebung und in der Finanzbuchhaltung tätig.

Erfolgreiche Ausbildungen

Erfolgreich ihre Ausbildung beendet haben Reyhan Demirkol zur Verwaltungsfachangestellten sowie Lars Gottmann als Fachkraft für Abwassertechnik. Gratuliert wurden auch Gisela Imhorst, die bereits im April ihren 60. Geburtstag gefeiert hatte.