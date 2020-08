Jens Spahn war schon ein Mal im St.-Josef-Stift. Doch das ist schon sieben Jahre her, blickte Dr. Ansgar Klemann , Geschäftsführer des Stifts und der angeschlossenen Einrichtungen bei der Begrüßung des Bundesgesundheitsministers zurück. Wie berichtet, hatte die heimische CDU den Gast aus Berlin eingeladen, weshalb Markus Hartmann, Bürgermeisterkandidat von CDU und FDP , die Begrüßung der zahlreichen Gäste im Spithöver-Forum des Krankenhauses übernahm.

Bürgermeisterkandidat Markus Hartmann begrüßte die Gäste. Foto: Bettina Goczol

Doch zurück zu Dr. Ansgar Klemann, der vor allem die Leistung und das Engagement der Mitarbeiter während der vergangenen Monate in den Mittelpunkt seiner Ausführungen rückte. „Wir freuen uns sehr, dass wir als Veranstaltungsort für den Besuch von Minister Spahn angefragt wurden und somit die Möglichkeit erhalten, unser Haus zu zeigen und Sie, Herr Spahn, auf die besonderen Leistungen unserer Mitarbeiter vor und während der Corona-Pandemie aufmerksam machen zu können“, erklärte der Geschäftsführer.

Große Herausforderungen während der Corona-Krise

Da der letzte Besuch von Spahn also bereits einige Zeit zurückliege und sich im Gesundheitswesen ständig Neues ergebe, nutzte Klemann die Gelegenheit, die Stiftung und dessen Einrichtungen kurz vorzustellen.

„Das St.-Josef-Stift ist im vergangenen Jahr 130 Jahre alt geworden und stellt sich mit all seinen Einrichtungen und inzwischen mehr als 1400 Mitarbeitern in Krankenhaus, Reha und in den vier Altenhilfeeinrichtungen in den Dienst der Gesundheit sehr vieler Menschen“, erklärte der Geschäftsführer.

Die Tätigkeiten in diesen drei Feldern brächten schon in normalen Zeiten viele Herausforderungen mit sich. Unter anderem gelte es, stets alle neuen Gesetze und Regelungen für die jeweiligen Bereiche umzusetzen. Sei die „zeitliche Taktung der Neuregelungen“ schon vor der Pandemie immens gewesen, habe es der Gesetzgeber – also auch Spahn – geschafft, „die Frequenz in der Corona-Zeit noch einmal deutlich zu erhöhen“, stellte der Geschäftsführer fest.

Interessiert folgten die Gäste den Ausführungen des Bundesgesundheitsministers. Foto: Bettina Goczol

Und Klemann sparte dabei auch nicht mit Kritik. „Da war manches zu bürokratisch, und zu viele Vorhaben waren unmittelbar von Sanktionsverordnungen begleitet.“ Für die Zukunft wünschten sich deshalb wohl alle im Gesundheitswesen Tätigen, „dass die Politik mehr Vertrauen in die Veränderungsbereitschaft“ der Einrichtungen habe. „Dass wir veränderungswillig sind und wir uns gerade in Sendenhorst den Herausforderungen jederzeit bestmöglich stellen, zeigt unsere erfolgreiche Entwicklung. So hat sich das St.-Josef-Stift schon vor Jahrzehnten durch seine frühzeitige Fokussierung auf klar umrissene Leistungsfelder auf den Weg gemacht“, erklärte Klemann. Und das stets mit Unterstützung der zahlreichen engagierten Mitarbeiter.