Erleichterung am Donnerstagmorgen an der Montessori-Gesamtschule. Nach der erneuten Testung auf das Coronavirus sind alle Ergebnisse, von denen die letzten der Schule am Morgen übermittelt worden sind, negativ. „Ich schreibe jetzt als erstes allen Eltern, denn die machen sich natürlich große Sorgen und viele Gedanken“, sagt Schulsekretärin Elisabeth Anders am Telefon.