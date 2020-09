Für Fünftklässler wird es eng

Die Situation in den Schulbussen beschäftige den Ausschuss für Schule und Soziales in seiner jüngsten Sitzung. Dabei gibt es wohl deutliche Unterschiede in der Bewertung dieser Situation. Während die Stadt bei einer Nachfrage bei den Unternehmen die Auskunft bekommen habe, dass man keine Probleme sehe, wird das von Eltern an der Realschule wohl deutlich anders beurteilt, unterstrich Gerd Wilpert , Leiter der St.-Martin-Realschule. Er berichtete von Beschwerden, die über die Elternpflegschaft an ihn herangetragen worden seien.

In den Bussen, mit denen Schüler der Sekundarstufe 1 nach Sendenhorst zum Unterricht an der Realschule gebracht werden, sehe das anders aus. „Nicht jeder Bus hat ausreichend Sitzplätze“, so Wilpert. Das habe er vor allem für die Busse auf den Strecken zwischen Sendenhorst und Vorhelm sowie nach Drensteinfurt gehört, so Wilpert. „Wir haben die Bussituation in der vorigen Woche genau beobachtet“, ergänzte Wilpert gestern auf Anfrage dieser Zeitung. Am Mittag/Nachmittag verteilten sich die Schüler auf Rückfahrten zu unterschiedlichen Zeiten. Da sei die Transportsituation nicht so sehr angespannt. Große Probleme träten bei der Hinfahrt am Morgen auf – und zwar besonders auf den Linien 333 (aus Ahlen-Vorhelm), 323 (aus Drensteinfurt und aus Alverskirchen). „Hier müssen neben den vollständig belegten Sitzplätzen so viele Schüler stehen, dass alle Versuche, Abstand zu halten, chancenlos sind. Viele Eltern sehen verständlicherweise den Widerspruch zwischen strengen Hygienekonzepten für die Schulen und der eigentlich inakzeptablen Situation in der Schülerbeförderung“, teilt Wilpert mit.

Die Schulleitung habe die Probleme zusammengefasst und sich am Donnerstag mit einem dringenden Appell sowohl an den Kreis Warendorf als auch an den Regionalverkehr Münsterland gewandt. „Wir haben um Prüfung gebeten, ob nicht die vom Land NRW für diesen Zweck bereitgestellten Finanzmittel genutzt werden können, um die größten Probleme in der Beförderung unserer Schülerinnen und Schüler zu lösen.“

Die Auskunft, die Jürgen Mai, Leiter des städtischen Schulamtes, bezüglich der Busse für die Grundschüler an den Ausschuss weitergeben konnte, enthielt dagegen keine Informationen über der Probleme. Die Unternehmen hätten von „gut besetzten Bussen“ berichtet, in denen jeder Schüler einen Sitzplatz habe und in denen natürlich Maskenpflicht bestehe. Auch eine Nachfrage in der Nachbarstadt Ahlen hätte keine Hinweise auf Probleme gegeben. Ja, die Busse seien voll, aber die Regeln würden eingehalten und es gebe keine Beschwerden, war nach Auskunft Mais wohl aus der Nachbarschaft zu hören. Auch der Kreis habe sich wohl bei den Schulträgern nach Problemen erkundigt. Auch über diese Verbindung sei nicht von Beschwerden berichtet worden, gab Mai weiter.

In der anschließenden Erörterung wies Henning Rehbaum (CDU) darauf hin, dass das extra für den Einsatz zusätzlicher Schulbusse aufgelegte Landesprogramm noch nicht ausgeschöpft sei. Sollte es also überfüllte Busse geben, sei es möglich, über diese Finanzierungshilfe weitere Busse einzusetzen.­