Künstlern wieder eine Bühne bieten

Was ist Optimismus? Laut Wörterbuch handelt es sich um „eine zuversichtliche, durch positive Erwartung bestimmte Haltung angesichts einer Sache hinsichtlich der Zukunft“. Man könnte es auch damit beschreiben: Trotz noch immer anhaltender und in seiner Entwicklung nicht einschätzbarer Corona-Pandemie legt der Förderverein Haus Siekmann das kulturelle Herbstprogramm vor.

„Vor allem Künstler, die live auf der Bühne stehen, leiden noch immer unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie“, erläutert der Vorsitzende des Fördervereins, Jürgen Krass . Darum habe man sich entschlossen, zumindest den Versuch zu starten, diesen Künstlern wieder eine Bühne zu bieten. Auch wenn die Besucherzahlen eingeschränkt seien, seien die Live-Auftritte für viele Künstler sehr wichtig.

Der Förderverein wird unter den erforderlichen Richtlinien inklusive Datenerfassung für eine eventuelle Rückverfolgung 60 Karten für jedes Konzert verkaufen. Die Tickets können online, bei Ebbeke oder bei Hesselmann sowie unter 0 25 26 / 950 564 erworben werden. Auf der Tenne muss eine Maske auf dem Weg zum Sitzplatz getragen werden, erklären die Organisatoren.

Den Anfang machen am 27. September drei Gitarristen, die sich für ein Festival der Akustik-Gitarre zusammenschließen. Nora Buschmann, Peter Funk und Buck Wolters werden ab 17 Uhr Klassik, Blues und Fingerstyle präsentieren.

Ihnen folgt am Freitag, 9. Oktober, ein Abend mit Kabarettist Mathias Tretter. Er präsentiert unter dem Titel „Sittenstrolch“ ab 20 Uhr sein siebtes Solo-Programm. Der Programm-Flyer verspricht „politisches Kabarett in Bestform“.

„In concert“ heißt es am 1. November um 17 Uhr, wenn Jule Malischke und Stephan Bormann die Bühne betreten. Auch diese Künstler sind wahre Virtuosen auf der Gitarre, zu der Jule Malischke mit ihrer Stimme das Publikum schnell in ihren Bann zu ziehen wüsste, heißt es in der Ankündigung.

Musik aus dem Iran wird das Ensemble „Sistanagila“ am 22. November präsentieren. Sie spielen Musik, die getragen ist von jahrhundertealter jüdischer und iranischer Tradition, die am Ende die Musiker zu sich selbst finden lässt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Im Dezember ist das diesjährige Preisträgerkonzert mit Simon Degenkolbe und Helge Aurich geplant, die am 6. Dezember ab 17 Uhr Werke für Klarinette und Klavier spielen. Degenkolbe gewann 2017 den GWK-Förderpreis für Musik.

Der Konzertreigen schließt am Dienstag, 29. Dezember, mit „Jazz zwischen den Jahren“ mit dem „Matt Walsh Blues & Boggie Trio“.