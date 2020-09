Hygienekonzept bei der Stimmabgabe beachten

Am Sonntag, 13. September, findet die Kommunalwahl statt. Für die Wahl von Bürgermeister und Rat stehen 13 Wahllokale zur Verfügung, die in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet sind, erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Wer in welchem Wahllokal wählen darf, ist den vor einigen Wochen übersandten Wahlbenachrichtigungskarten zu entnehmen.

Auch bei dieser Wahl sind wieder alle eingerichteten Wahllokale in Sendenhorst und Albersloh barrierefrei zu erreichen, teilt die Verwaltung mit. Für die Wählerinnen und Wähler, die in einem Wahllokal wählen werden, weist das Wahlamt darauf hin, dass die Wahlbenachrichtigungskarte nicht zwingend vorgelegt werden muss. Sofern diese Wahlbenachrichtigung abhandengekommen ist, kann gegen Vorlage des Personalausweises oder des Reisepasses in dem zuständigen Wahllokal gewählt werden.

Für die Wahllokale wurde ein Hygienekonzept entworfen, das das Risiko vor einer Covid-19 Ansteckung im Wahllokal sowohl für die Wählerinnen und Wähler als auch für die Mitglieder der Wahlvorstände soweit möglich minimiert. „Unter anderem bedeutet dies, dass Mund- und Nasenschutz in den Gebäuden der Wahllokale zu tragen ist und auf die Abstandsregelungen geachtet werden muss“, heißt es in der Verwaltungsmitteilung. Zudem bittet das Wahlamt aus Hygienegründen alle Wähler und Wählerinnen, eigene Schreibstifte mitzubringen. Für den Fall, dass jemand seinen Stift oder auch seine Maske vergessen haben sollte, werden in den Wahllokalen Einwegmasken und auch Stifte vorgehalten.

Bisher haben bereits mehr als 3100 Wahlberechtigte bei der Stadtverwaltung Briefwahlunterlagen angefordert und übersandt bekommen. Das Wahlamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die roten Wahlbriefe am Wahltag bis 16 Uhr bei der Stadtverwaltung wieder eingegangen sein müssen. Später eingehende Wahlbriefe können nicht mehr berücksichtigt werden. Es ist aber ausreichend, wenn die Wahlbriefe bis zu diesem Zeitpunkt in den Hausbriefkästen der Stadt Sendenhorst am Rathaus oder an der Verwaltungsnebenstelle in Albersloh eingeworfen sind.

Briefwahlanträge können noch bis Freitag, 11. September, 18 Uhr im Wahlamt der Stadt Sendenhorst gestellt werden. Nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung können noch am Wahltag bis 15 Uhr die Briefwahlunterlagen beantragt werden. In diesen Fällen ist aber zwingend ein ärztliches Attest sowie eine eigenhändig vom Antragsteller unterschriebene Vollmacht, dass die Unterlagen einer dritten Person ausgehändigt werden dürfen, erforderlich. Für Nachfragen ist das Wahlamt, Gudrun Hagedorn, am Samstag, 12. September, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und am Wahltag selbst ab 7 Uhr durchgehend unter der Rufnummer 0 25 26 / 303 374 erreichbar.

Die Kommunalwahl wird begleitet von coronabedingten Schutzmaßnahmen. Die aktuelle Situation wirke sich auch auf die Präsentation der Wahlergebnisse aus, heißt es weiter: „Eine Präsentation im Rahmen einer sogenannten ,Wahlparty‘ ist nicht wie gewohnt möglich, da der Infektionsschutz gewährleistet werden muss.“

Daher wird unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen in den Räumen des Kommunalforums (Weststraße 9-11, Eingang vom Kühl) am Wahlabend eine zentrale Präsentation für eine begrenzte Anzahl von Personen stattfinden. Bis zu 30 interessierte Bürger haben ab 18 Uhr die Möglichkeit, die Wahlergebnisse zu verfolgen. Auch Vertreter jeder Fraktion können die Wahlergebnisse im Kommunalforum mitverfolgen. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Städtische Mitarbeiter werden den Einlass regeln. Die Wahlergebnisse können am Wahlabend auch über eine Verlinkung auf der städtischen Website www.sendenhorst.de/wahlen.html eingesehen werden, heißt es abschließend.