Was Fachleute erwartet haben dürften, hat eine unter anderem auf Bau- und Planungsrecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei aus Münster bestätigt: Eine mögliche Veränderungssperre hätte keine Auswirkungen auf die weitere Planung einer Feierhalle am Mergelberg. Die politischen Fraktionen hatten die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 18.