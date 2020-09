Wiegen, beraten, klönen, füttern und essen – das alles mussten Familien mit Babys in den vergangenen Monaten wegen Covid-19 zu Hause erledigen. Denn die „Wiegestübchen“, die der Verein FiZ in beiden Ortsteilen eingerichtet hat, waren geschlossen. Doch in der kommenden Woche geht es wieder los, „Wir machen weiter“, erklärt Eva Rüschenschmidt vom Verein beim Ortstermin an der Feuerwache in Albersloh, wo das „Wiegestübchen“ sein Domizil hat.

Begrenzte Zahl von Babys und Begleitern

Natürlich gelten auch für diese Einrichtung die vom Land vorgegebenen Corona-Bestimmungen, fügt die Albersloherin an. Das bedeutet neben Abstand, Hygiene und Mund-Nasen-Schutz unter anderem, dass nur eine begrenzte Zahl von Eltern und Babys zugelassen sind. „In Albersloh sind wir sowieso ausgebucht“, erklärt Erzieherin Annegret Siemann, die das „Wiegestübchen“ gemeinsam mit Hebamme Ute Bölling betreut. Diesen Part übernimmt im Jugendheim in Sendenhorst nun Annika Kloth, die ebenfalls Hebamme ist. Eine pädagogische Fachkraft werde noch gesucht, und Interessentinnen dürften sich gerne beim Verein melden, sagt Eva Rüschenschmidt.

In den „Wiegestübchen“, die übrigens kostenlos sind, sind Kinder bis zu einem Jahr mit Eltern willkommen. Das Beschäftigen des Nachwuchses und Tipps der Fachfrauen, gerne auch bei einer Tasse Kaffee, stehen im Mittelpunkt.

Die Öffnungszeiten

Das „Wiegestübchen“ in den Räumen am Albersloher Feuerwehrgerätehaus ist immer mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr geöffnet.

In Sendenhorst findet der Treff im Jugendheim immer donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr statt.