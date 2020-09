Lyrisch verpackte Gedanken

„Und der Himmel machte blau“ ist eine musikalische Lesung mit Hildegard Offele-Aden und Tania Pentcheva im Mittelpunkt des diesjährigen Frauensalons überschrieben.

Dabei präsentieren die beiden Künstlerinnen Gedanken und Wortspiele, die sie lyrisch „verpackt“ haben. Hildegard Offele-Aden lädt ein, sich mit ihren neuen Texten auf Beschwingtes, Heiteres, Nachdenkenswertes im vielschichtigen, bunten Rhythmus von Leben und Natur einzulassen, heißt es in einer Ankündigung zum Frauensalon, zu dem erneut die evangelische Kirchengemeinde und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sendenhorst, Martina Bäcker , einladen. Der Frauensalon öffnet am Freitag, 27. November, um 19.30 Uhr im Haus Siekmann seine Türen.

Gitarrenkunst von Tania Pentcheva

Freuen können sich die Zuhörerinnen auch auf die virtuose Gitarrenkunst von Tania Pentcheva, die mit Werken von F.M. Torroba, Dave Kavanagh und anderen die Herzen und Ohren der Zuhörenden erfreuen wird.

Hildegard Offele-Aden und Tania Pentcheva Foto: Stadt Sendenhorst

Ein gelungenes Zusammenspiel von Musik und Literatur haben die beiden Akteurinnen bereits in etlichen Veranstaltungen unter Beweis gestellt. So verwundert es kaum, dass Hildegard Offele-Aden und Tania Pentcheva auch eine erste gemeinsame CD herausgegeben haben, aus deren Repertoire natürlich ebenfalls einiges zu hören sein wird, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Tische mit Abstand

Pfarrerin Ute Böning von der evangelischen Kirchengemeinde Sendenhorst und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sendenhorst, Martina Bäcker, weisen darauf hin, dass wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie dieser Frauensalon unter veränderten Vorzeichen stattfindet. So können aufgrund der engen Raumverhältnisse auf der Tenne von Haus Siekmann keine Tische und die Stühle nur mit Abstand gestellt werden.

Kulinarische Überraschung

Die Anzahl an Eintrittskarten ist begrenzt. Der Einlass erfolgt über Zeitfenster, die auf der Eintrittskarte vermerkt sind. Im Eintrittspreis von zwölf Euro sind Getränke (Wein und/oder Wasser) und eine kleine kulinarische Überraschung, die das Team um Irmelin von Soosten dennoch für die Gäste bereithält, enthalten.

Der Vorverkauf beginnt am 15. September bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Sendenhorst, Martina Bäcker, im Rathaus, Zimmer 112. Weitere Infos unter

