Die Feierhalle am Mergelberg ist zwar nicht theoretisch, aber faktisch vom Tisch. Bürgermeister Berthold Streffing erklärte am Donnerstagabend in der gut besuchten Ratssitzung in der Westtor-Sporthalle, dass der Investor kein Interesse mehr an der Umsetzung des Vorhabens an dieser Stelle habe. Das sei das Ergebnis erneuter Gespräche mit dem Grundstückseigner.