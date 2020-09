Die Rücknahme der Rücknahme

Erleichterung machte sich am Donnerstagabend in der Westtorhalle breit. Zumindest unter den zahlreichen Zuhörern, die gekommen waren, um zu hören, wie der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung der Wahlperiode eine Kuh vom Eis holt, die am vergangenen Wochenende durch ein Schreiben der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst (GGS) auf eben jenes geschoben worden war. In diesem Schreiben hatte die Grundstücksgesellschaft zugesagte Grundstückreservierung zurückgenommen und damit neun Bauwillige im Kohkamp 1 in eine arge Bredouille gebracht. Der Rat drehte den Sachstand nun einstimmig auf den Stand von Mitte August zurück, beauftragte die Grundstücksgesellschaft die Rücknahme von Grundstücksreservierungen zurückzunehmen, damit Grundstückinteressenten ihre schon zum Teil weit fortgeschrittenen Projekte weiter voranbringen können.

Wie berichtet, hatten sich neun Interessenten für Einfamilien- oder Doppelhaus-Projekte für Grundstücke gemeldet, die laut Bebauungsplan für eine Reihenhausbebauung vorgesehen war. Und diese neun Interessenten hatten von der Grundstücksgesellschaft auch eine Reservierungsbescheinigung erhalten, die allerdings Angang September wieder zurückgezogen worden waren, da ein Änderungsvorschlag für den Bebauungsplan der GGS zugunsten von Einfamilienhäusern vom Stadtentwicklungsausschuss abgelehnt worden war.

„ Wir müssen uns dafür bei den Bauinteressierten entschuldigen, dass durch dieses Schreiben Irritationen aufgetreten sind. Wir müssen uns dafür bei den Bauinteressierten entschuldigen, dass durch dieses Schreiben Irritationen aufgetreten sind. “ Bürgermeister Berthold Streffing

„Wir müssen uns dafür bei den Bauinteressierten entschuldigen, dass durch dieses Schreiben Irritationen aufgetreten sind, und nehmen dieses Schreiben sofort zurück“, erklärte Bürgermeister Berthold Streffing in der Sitzung. Eine Entschuldigung, der sich auch SPD und BfA anschlossen. „Wir bedauern sehr, dass Sie zwischen die Mahlsteine von Politik und Grundstücksgesellschaft gekommen sind“, erklärte Christiane Seitz-Dahlkamp (SPD). Und Hans Ulrich Menke erklärte für die BfA: „Ich sehe einen Anlass dafür, dass wir uns entschuldigen müssen.“

Für Anmerkungen aus dem politischen Raum sorgte im Rat im Nachgang allerdings, wie es überhaupt zu diesem Vorfall hatte kommen können. „Wir hatten im Stadtentwicklungsausschuss eine Abwägung vorzunehmen zwischen den geplanten Reihenhäusern oder einer schnelleren Vermarktung.“ In Unkenntnis dessen, wie weit die Interessenten schon in den Planungen stecken, habe man sich dafür entschieden, weiterhin bezahlbares Wohnen zu fördern. „Das war aber zwingend abstimmungsrelevant“, so Abke. „Wir erwarten, dass dieser Vorgang aufgearbeitet wird, damit sich das nicht wiederholt.“

Christiane Seitz-Dahlkamp wurde in ihrer Kritik noch deutlicher. „Das wäre alles nicht notwendig gewesen. Doch die Geschäftsführung der Grundstücksgesellschaft hat die politischen Vorgaben klar unterlaufen.“ Sie forderte für die SPD, dass politische Entscheidungen auch umgesetzt werden. „Außerdem fordern wir klare Konsequenzen und hoffen, dass an irgendeiner Stelle im Kohkamp noch eine Restreihenhausbebauung möglich ist.“

Vorgänge dringend aufarbeiten

Josef Lammerding (FDP) erinnerte in seiner Einlassung daran, dass die FDP im Ausschuss mehrfach nachgefragt habe, ob es Interessenten abseits der geplanten Reihenhäuser gebe. Das sei bejaht worden, räumte er ein. „Aber wir wussten nicht, wie weit diese Interessenten sind.“

„Ich bin dankbar, dass wir eine Lösung gefunden haben“, meinte Hans Ulrich Menke, der ebenfalls forderte, dass für die Grundstücksgesellschaft in Zukunft Mechanismen entwickelt werden müssten, dass solche Fehler nicht erneut passieren.

Klaus Neuhaus sicherte als Geschäftsführer der GGS zu, dass die durch die Rücknahme bedingte abgesagten Notartermine schnellstmöglich wieder vermittelt werden. Auch er bedauerte die Vorgänge – sowohl gegenüber den Kunden als auch gegenüber der Politik. „Ich habe mich im Ausschuss nicht klar genug ausgedrückt“, so Neuhaus.

Einen kleinen Wermutstropfen bekamen die betroffenen Bauwilligen am Donnerstag dann allerdings doch noch mit auf den Weg. Denn dadurch, dass die im August vorgeschlagene Änderung im Bebauungsplan nicht zustande gekommen sei, könne es nun zu zeitlichen Verzögerungen kommen, erklärte Bauamtsmitarbeiter Rainer Siebert. Denn sollte es unter den Bauherren den Wunsch geben, die für die Reihenhäuser geplanten Baugrenzen zu verändern – diese sehen beispielsweise einen Abstand von sechs Meter zur Straße vor –, dann müsste das Änderungsverfahren für den Bebauungsplan in die Wege geleitet werden, das im schnellsten Fall vier Monate in Anspruch nehmen könnte. Wer allerdings die sechs Meter in Kauf nehme, könne sofort einen Bauantrag stellen.

„Wir werden jetzt schnellstmöglich diese Abstimmung mit den Grundstücksinteressenten treffen, um etwaige Änderungen des Bebauungsplanes in die Wege zu leiten“, erklärte Daniel Fühner, Leiter des städtischen Bauamtes.