30 Jahre Hilfe für die Familien

Mit 30 ist man bekanntlich in den besten Jahren. So geht es auch dem Bundesverband Kinderrheuma, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, heißt es im Bericht des Vereins. Bei der Gründung im Jahr 1990 bestand der Verein aus 37 engagierten Personen, die vor allem Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten wollten. Dass es Rheuma bei Kindern gibt, wusste damals so gut wie niemand, und „nahezu alle Betroffenen erlebten Ausgrenzung und Unverständnis im sozialen Umfeld“, schreibt der Verband.

Arbeitsreiche Jahre

Seitdem seien viele arbeitsreiche Jahre ins Land gegangen. Die ersten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen wurden 2004 eingestellt. Zahlreiche Projekte erleichterten heute den Alltag betroffener Familien. Informations- und Aufklärungsmaterialien seien entstanden. Die „Klinik-Clowns“, die Kunst- und Musiktherapie sorgten für Ablenkung, Spaß und neues Selbstvertrauen. Fortbildungswochenenden für die ganze Familie und „Auszeit-Seminare“ würden durch Information und Gemeinschaft helfen. Der Verein wurde 2008 Bundesverband und unterstütze seitdem auch mit 24 Treffpunkten betroffene Familien deutschlandweit.

Auch ein neues Krankheitsbild – das Schmerzverstärkungssyndrom – sei hinzugekommen, über das der Verein ebenso aufklärt sowie Informationsmedien und Beratung dazu anbiete.

„ In all den Jahren blieb eines gleich: Die betroffenen Familien mit Herz und Kompetenz zu unterstützen war stets das Hauptanliegen der haupt- und ehrenamtlich Aktiven. In all den Jahren blieb eines gleich: Die betroffenen Familien mit Herz und Kompetenz zu unterstützen war stets das Hauptanliegen der haupt- und ehrenamtlich Aktiven. “ Der Rheumaverband

„Doch in all den Jahren blieb eines gleich: Die betroffenen Familien mit Herz und Kompetenz zu unterstützen war stets das Hauptanliegen der haupt- und ehrenamtlich Aktiven“, so der Rheumaverband.

In 30 Jahren sind auch viele Betroffene, die anfangs noch Kinder waren, mit dem Verein erwachsen geworden und ihm verbunden geblieben. Die Jugendgruppe „RAY“ habe sich 2013 mit engagierten jungen Menschen gegründet, die deutschlandweit Frühstückstreffen organisieren, an Infoständen über die Erkrankung informieren oder sich als Schulpaten engagieren.

Doch auch die Selbsthilfe stehe immer wieder vor neuen Herausforderungen. In den vergangenen Jahren habe sich der Verein intensiv damit beschäftigt, wie der Generationswechsel gelingen könne. Mit Alexander Penner und Sandra Diergardt als Vorsitzende seien nicht nur neue Familien an die Spitze des Vereins nachgerückt, sondern inzwischen auch sechs junge Aktive in Vorstand und Ausschuss, die selbst erkrankt seien.

Aktiv dabei ersetzt das große Fest

All das sollte im August 2020 mit einem großen Geburtstagsfest gebührend gefeiert werden. Das war zum Bedauern der Mitglieder Corona-bedingt nicht möglich.

Aber gefeiert werden solle trotzdem – da seien sich sich alle einig gewesen. Und so habe der Verein spontan zur großen „Aktiv-dabei-Challenge“ aufgerufen.

Nicht nur Mitglieder, Förderer und Spender sind eingeladen, eine Aktion rund um das Thema „Bewegung und die Zahl 30“ zu starten und dabei Spenden für die Vereinsprojekte zu sammeln. Auch alle Sendenhorster und alle Menschen, die sich dem Verband verbunden fühlen, könnten gerne mitmachen.

Die Herausforderung hätten bislang sechs Einzelpersonen und Teams angenommen. Drei weitere Aktionen seien angemeldet.

Radeln, wandern und Pfand sammeln

Bislang kam die Spendensumme von rund 7500 Euro zusammen. Für den guten Zweck wurde bereits unter anderem drei mal 30 Kilometer geradelt, 30 Kilometer gewandert, 30 Tage Pfand gesammelt und an 30 Orten je ein Teil eines eigens verfassten Jubiläumsgedichts verlesen. „Wie man sieht: Der Fantasie sind bei der ,Aktiv-Dabei-Challenge’ keine Grenzen gesetzt“, heißt es im Bericht.

Der Verein freue sich über weitere „Challenges“ und unterstütze gerne bei der Organisation. Mitmachen sei ganz einfach möglich. Die „Challenge“ kann im Familienbüro des Vereins unter 0 25 26/3 00 11 75 angemeldet werden. Alle Teilnehmer erhalten ein Unterstützerpaket mit kleinen Überraschungen. Jedes Team sucht sich vor Ort Unterstützer, die für die erfolgreiche „Challenge“ eine kleine Spende zugunsten des Vereins geben. Die geplante Aktion kann allein oder auch als Gruppe mit der Familie oder Freunden durchgeführt werden.

„ Von ganzem Herzen dankt der Verein den zahlreichen Menschen in und um Sendenhorst und deutschlandweit für 30 Jahre großartiger Begleitung und Unterstützung. Von ganzem Herzen dankt der Verein den zahlreichen Menschen in und um Sendenhorst und deutschlandweit für 30 Jahre großartiger Begleitung und Unterstützung. “ Der Rheumaverband

Über Fotos freut sich der Verein ebenfalls, damit die große Fotocollage zur „Challenge“ noch erweitert werden kann. „Von ganzem Herzen dankt der Verein den zahlreichen Menschen in und um Sendenhorst und deutschlandweit für 30 Jahre großartiger Begleitung und Unterstützung“, schreiben die Organisatoren.

Weitere Infos über die bereits erfolgreichen Aktionen und zum Ablauf gibt es im Familienbüro des Vereins und auf der Homepage www.kinderrheuma.com unter „Über uns/ Aktuelles“.