Um fünf Uhr in der Früh gab es das letzte Bier in der elterlichen Küche. Mit dabei war im Hause Reuscher auch ein CDU-Ratsherr, der ihr zum 40. Geburtstag gratulierte, erzählt Katrin Reuscher, die am Abend zuvor ein wenig überraschend zur neuen Bürgermeisterin gewählt worden war.