Verbittert ist Markus Hartmann , unterlegender Bürgermeisterkandidat von CDU und FDP , am Montagvormittag nicht. „Das kann halt passieren, wenn man sich einer solchen Wahl stellt“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. Seine Laune sei zwar nach der Wahlniederlage nicht gerade euphorisch. Aber: „Ansonsten ist alles okay“, erklärt der Sendenhorster. Außer vielleicht, dass auch ihm ein wenig Schlaf fehle.

Denn nach der Auszählung der Stimmen sind auch die natürlich etwas enttäuschten CDU-ler und deren Unterstützer nicht nach Hause gegangen. Sondern ins Hotel Zurmühlen, wie es bei ihnen nach Wahlen Tradition ist. Dort wurde gemeinsam gegessen, und es wurden ein paar Bierchen gezischt. „Ich war etwa um zwei zu Hause“, erzählt Hartmann.

Auch die Eltern von Markus Hartmann verfolgten die Präsentation der Ergebnisse. Foto: Josef Thesing

Nach einem engagierten Wahlkampf mit einer Fülle von Terminen in den vergangenen Wochen habe man ein wenig Bilanz gezogen – und er habe sich vor allem für die große Unterstützung bedankt. „Alle haben sich seht stark engagiert. Die Zusammenarbeit war hervorragend“, dankt Hartmann seinen Unterstützern.

Am Wahlabend sei er durchaus optimistisch zur Präsentation der Ergebnisse ins Kommunalforum gegangen. „Ich hätte das sehr gerne gemacht.“ Warum es am Ende nicht für die Mehrheit gereicht hat, sei schwer zu sagen. „Ich werde da nicht spekulieren. Ich kann und will nicht für die Bürger sprechen“, sagt Hartmann.

Fairer Wahlkampf

Auch für ihn war der Corona-Wahlkampf eine Herausforderung. Der Wettbewerb mit seiner Gegenkandidatin Katrin Reuscher sei fair und von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen. Das haben beide Kandidaten – Katrin Reuscher bestätigt das – im Vorfeld miteinander vereinbart. „Und beide haben sich bis zum Schluss daran gehalten. Das war in anderen Kommunen durchaus anders“, meint Hartmann. Beide Sendenhorster Bürgermeister-Kandidaten könnten weiter erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen.

Ob er sich nun in Sendenhorst weiter in der Kommunalpolitik engagiere, habe er noch nicht entschieden. In der Nacht nach der Wahl sei er aber bereits danach gefragt worden.

In den kommenden ein bis zwei Wochen wolle er auch entscheiden, wie es beruflich weitergehen soll. „Ich habe noch keine grundsätzliche Entscheidung getroffen.“