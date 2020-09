Warum nicht mal ein gelbes Blumenkohl-Curry? Wie das gekocht wird, konnten Interessierte am Freitagmorgen auf dem Sendenhorster Wochenmarkt und am Nachmittag vor dem Albersloher Sozial-Zentrum erfahren. Denn Annette Görlich , Wirtschaftsförderin der Stadt, hatte am gemeinsamen Stand mit dem stätischen Klimaschutzmanager Dr. Johannes Hofmeister ein kleines Rezeptbuch im Gepäck, in dem eben auch das gelbe Blumenkohl-Curry beschrieben wird. „Die schönsten Rezeptideen mit Zutaten aus dem fairen Handel“, lautet der Titel. Denn in der „Fairen Woche“, an der sich auch die Stadt Sendenhorst beteiligt, wird für den fairen Handel geworben. „Fair statt mehr“ ist dabei die Devise.

„Wir sind auf einem guten Weg zur Fairtrade-Town“, beantwortete Annette Görlich Fragen ihrer „Kundschaft“ nach dem Stand der Dinge. Zahlreiche Geschäfte in der Stadt, zu denen auch die Lebensmittelmärkte gehören, bieten bereits fair gehandelte Waren an. Aber: „Wir sind noch nicht durch mit der Zertifizierung. Uns fehlen noch die Gastronomie und die Schulen“, erklärte sie. „Wir brauchen noch Unterstützung.“ Diese werde es aber alsbald durch eine Projektwoche zur Nachhaltigkeit an der Realschule St. Martin geben.

Rezepte mit fair gehandelten Lebensmitteln

Apropos Blumenkohl-Curry: Das Drei-Gang-Menü könnte man mit einem Kürbis-Mandel-Süppchen starten und mit dem „schokoladigen Rote-Beete-Kuchen“ als Dessert abschließen. Beide Rezepte sind ebenfalls in dem Rezeptheft zur „Fairen Woche“ enthalten.

Dr. Johannes Hofmeister war mit einem elektrischen Lastenrad an den Stand geradelt, mit dem er sich später auch auf den Weg nach Albersloh machte. Das Gefährt sei „am Anfang wegen des größeren Wendekreises etwas gewöhnungsbedürftig“, erklärte er – aber in der Stadt und auf nicht allzu weiten Entfernungen ideal zum Transport zum Beispiel von Einkäufen.

Am Freitag allerdings nahm „Edgar“, das Maskottchen der „Europäischen Mobilitätswoche“, in der Transportbox Platz. Das schicke und praktische Rad hatte Hubert Ender zur Verfügung gestellt. „9-Uhr-Tagestickets“ für das gesamte Münsterland konnte Hofmeister vor Ort nicht mehr verschenken. „Die waren am Donnerstag um 12 Uhr schon alle weg“, freute er sich über die „gut angekommene Aktion“.

Er hatte diejenigen, die ein Ticket ergattern konnten, auch gefragt, wohin sie damit fahren wollen. „Enschede war eindeutig der Favorit“, erklärte der Klimaschutzmanager, der auch jede Menge Material über den ÖPNV dabei hatte.

Radtour am Sonntag

Sowohl die „Faire Woche“ als auch die Mobilitätswoche waren ursprünglich größer geplant gewesen. Auch hier machte Corona einen Strich durch die Rechnung.

Eine Radtour zu den Standorten erneuerbarer Energien in der Stadt startet am morgigen Sonntag um 13 Uhr vor dem Rathaus.