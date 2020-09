Sendenhorst/Albersloh -

Von Josef Thesing

Die Mobilität wird in der Zukunft anders sein als heute. Car-Sharing und Elektroautos werden, so hofft zumindest Dr. Johannes Hofmeister, Teil des Alltags sein. Der Klimaschutzmananager der Stadt plädiert dafür, genau zu überlegen, was jeder braucht, um von A nach B zu kommen. Wo man auf Pkw und Nutzfahrzeuge nicht verzichten kann, sei die E-Mobilität eine Möglichkeit, Treibhausgasemissionen deutlich zu senken.